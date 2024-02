Dune Parte 2: Austin Butler ha creato Feyd-Rautha ispirandosi a un altro personaggio del film

Dune Parte 2 proseguirà la storia di Paul Atreides e introdurrà nuovi personaggi, compreso un nuovo antagonista: Feyd-Rautha Harkonnen. Sarà interpretato da Austin Butler, celebre negli ultimi anni per l'interpretazione di Elvis. Si tratta di personaggi molto diversi e in una recente intervista Butler ha svelato da dove ha preso ispirazione: dal suo collega Stellan Skarsgård, che interpreta il Barone Harkonnen, ovvero lo zio di Feyd-Rautha.

"In realtà non gli ho detto che l'avrei fatto", ha spiegato Butler nell'intervista. "C'è stato un momento l'altro giorno, in realtà, in cui mi ha detto: 'Non ti ho mai chiesto: come hai fatto a parlare come me?' Gli ho risposto: 'Ho solo ascoltato una tonnellata di dialoghi del personaggio'. Ho un fantastico dialect coach di nome Tim Monich con cui ho lavorato e che Timothée conosce molto bene. Sì, quindi abbiamo lavorato molto".