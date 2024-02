Dune Parte 2, il nuovo trailer da 7 minuti mostra una scena completa del film

Fandango ha pubblicato un nuovo trailer da 7 minuti per Dune Parte 2 che permette di vedere un'intera scena del film, in arrivo nelle sale italiane il 28 febbraio 2024.

Il video si apre con alcuni commenti degli attori principali di Dune Parte 2 ed è poi seguita da una scena completa del film, parzialmente già utilizzata per i precedenti trailer. Potete vedere il filmato qui sotto, nel tweet di Fandango.

Il video mostra la scena in cui Paul Atreides (Timothee Chalamet) cavalca per la prima volta un verme delle sabbie, diventando così definitivamente un leader per i Freemen. Chi ha letto i romanzi conosce il valore di questa sezione.