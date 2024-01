Dune 3 si farà? Zendaya si apre un po' sulla questione

A fine febbraio avremo finalmente modo di vedere Dune Parte 2, ma il pubblico sta già pensando a cosa verrà dopo. Ci sarà un terzo film? A questo riguardo, Zendaya - che interpreta il ruolo di Chani - ha detto la propria.

"Saremmo disponibili? Certo che sì", ha detto Zendaya durante un'intervista con il resto del cast di Dune: Parte 2. "Ogni volta che Denis chiama, per me è un sì. Sono entusiasta di vedere cosa succede. Ho iniziato Messia di Dune [ndr, il secondo romanzo, i primi due film sono però basati sul primo libro] e pensavo: 'Woah, sto girando solo il primo film. Lasciatemi tornare al primo". È così tanto da assimilare, ma non ci sono mani migliori di Denis, con una cura e un amore migliori".

Chiaramente Zendaya ha fatto ciò che fanno tutti gli attori: non si è aperta troppo, ma ha lasciato intendere che la possibilità esiste e che sarebbe disponibile a tornare.