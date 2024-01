Suicide Squad: Kill the Justice League, la lista trofei PlayStation è stata svelata

È emersa in rete la lista dei trofei di Suicide Squad: Kill the Justice League in versione PlayStation, che permette già ora di farsi un'idea di cosa possiamo aspettarci dal gioco in termini di contenuti.

Ovviamente la lista dei trofei include degli spoiler sulla trama (sebbene siano tutti abbastanza scontati visto ciò che già sappiamo). Nel complesso, potete aspettarvi la raccolta di collezionabili, il superamento di sfide di combattimento, il completamento di un grand numero di missioni secondarie e tante piccole attività classiche per il genere.