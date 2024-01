Suicide Squad Kill The Justice League ascolta i fan: potrete cambiare quasi tutto dell'HUD

Suicide Squad Kill The Justice League non è ancora disponibile ma è stato criticato dagli appassionati in più modi, compreso l'aspetto del suo HUD (ovvero l'insieme di informazioni a schermo, come la vita del personaggio, le sue armi, la bussola, contatori delle combo...). Se anche secondo voi l'HUD era troppo caotico, sarete felici di sapere che lo sviluppatore Rocksteady ha confermato che sarà possibile personalizzare la schermata di gioco così da vedere solo le informazioni che più vi interessano.

"Durante lo sviluppo, abbiamo effettuato test piuttosto approfonditi con gli utenti e abbiamo aggiunto molte delle opzioni di personalizzazione dell'interfaccia utente come risultato diretto del feedback dei giocatori", afferma il direttore del gioco Axel Rydby. "Dopo il lancio, abbiamo intenzione di aggiungere ancora più supporto! [...] La nostra speranza è che tutti voi ci aiutiate a sviluppare ulteriormente questo aspetto durante il live, quindi siamo ansiosi di ricevere il vostro feedback e i vostri input su come migliorare ulteriormente queste opzioni!"

Per quanto riguarda gli esatti elementi che potremo controllare, al lancio sarà possibile modificare i seguenti elementi: