Suicide Squad: Kill The Justice League, i battle pass non scadranno, dando tempo ai giocatori

Per questo motivo, gli sviluppatori non hanno voluto mettere troppa pressione sui giocatori , costringendoli in qualche modo a dover effettuare lunghe sessioni concentrate per poter ottenere oggetti che altrimenti diventerebbero irraggiungibili.

È, in sostanza, la stessa soluzione adottata da 343 Industries con Halo Infinite , e la motivazione è praticamente la stessa: "amiamo giocare, ma abbiamo anche delle vite", ha spiegato in particolare Axel Rydby , il game director responsabile del titolo in questione, riferendo che questa "è una parte importante della nostra filosofia alla base della creazione del gioco".

Rocksteady ha riferito che i contenuti post-lancio di Suicide Squad: Kill The Justice League , in particolare quelli legati ai battle pass stagionali, non scadranno e non saranno dunque legati a finestre temporali specifiche, dando tempo ai giocatori di ottenerli con calma.

Un approccio più tranquillo

Suicide Squad: Kill the Justice League, un'immagine del gioco

La soluzione è stata dunque slegare i battle pass dai limiti di tempo che solitamente caratterizzano questi sistemi quando sono su base stagionale, precisamente come fatto anche con Halo Infinite, per cui si potranno mantenere attivi anche dopo la loro scadenza, oppure messi in pausa, sostituiti con altri e ripresi successivamente.

"Non vogliamo che il gioco debba sembrare una sorta di impegno totalizzante, o per il quale si debba sacrificare tanto tempo per vederne tutti i contenuti, o che siano richieste necessariamente centinaia di ore di gioco", ha riferito Rydby.

Oltre alla possibilità di mantenere attivi i battle pass, anche il fatto di poter giocare tutto Suicide Squad: Kill The Justice League in single player rientra in questa filosofia dello sviluppo. Per il resto, abbiamo visto data e orario di sblocco globali e in early access per il gioco, oltre a un trailer live action con Will Arnett e Ron Funches.