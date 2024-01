Like a Dragon: Infinite Wealth contiene una divertente citazione di Shenmue

Like a Dragon: Infinite Wealth di Ryu Ga Gotoku Studio contiene una divertente citazione alla serie Shenmue di Yu Suzuki che farà sicuramente felici i fan. In passato, infatti, si parlava della serie Yakuza come del seguito spirituale di quella Shenmue per via del gameplay e di alcune meccaniche, facilmente sovrapponibili.

Attenzione, perché stiamo per dare una piccola anticipazioni su Like a Dragon: Infinite Wealth. Se non volete sapere nulla di nulla sui contenuti del gioco, smettete di leggere.