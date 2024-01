Like a Dragon: Infinite Wealth è un successo enorme su Steam: il miglior debutto per Yakuza

Like a Dragon: Infinite Wealth è il gioco della serie Yakuza/Like a Dragon con il miglior debutto su Steam e non di poco. Secondo i dati di Steam, infatti, il gioco di ruolo ha toccato un picco di 34.344 giocatori contemporanei sulla piattaforma di Valve. Al momento della scrittura, ci sono 28.621 persone connesse.

Potrebbe sembrare una cifra minuscola rispetto ad altri giochi, soprattutto considerando le cifre che stiamo segnalando in questi giorni per titoli come Palworld, ma per Like a Dragon è in realtà un valore enorme.

Il secondo miglior debutto per la saga è Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name che ha raggiunto quota 13.737 utenti contemporanei. Parliamo del 40% rispetto al record attuale di Like a Dragon: Infinite Wealth, che potrebbe ovviamente ancora crescere con l'arrivo del fine settimana.

Se guardiamo invece alle cifre di Yakuza: Like a Dragon (ovvero il capitolo precedente a Infinite Wealth), vediamo che si era fermato a 9.535 giocatori contemporanei su Steam. La saga sta quindi salendo di livello, di gioco in gioco.

Ovviamente il numero di utenti contemporanei non indica il numero di copie vendute, ma come minimo ci aiuta a capire qual è il livello di eccitazione medio per il gioco su Steam.

Aiuta probabilmente il fatto che Like a Dragon: Infinite Wealth è il capitolo con i voti migliori per la saga.