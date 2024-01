Like a Dragon: Infinite Wealth ha la media dei voti delle recensioni più alta della serie

In attesa del responso del pubblico, a quanto pare Like a Dragon: Infinite Wealth ha fatto incetta di ovazioni da parte della stampa, tanto che al momento è il gioco della serie con la media dei voti della recensioni più alta nella storia della longeva serie di Sega.

Like a Dragon: Infinite Wealth arriva questa settimana

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire da dopodomani, venerdì 26 gennaio 2024, su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Anche noi siamo rimasti colpiti in positivo dal nuovo esponente della serie, come potrete constatare nella nostra recensione, per quanto la valutazione ha risentito in particolare di una trama che riesce a ingranare solo nelle fasi avanzate dell'avventura e un sistema di combattimento migliorato, ma non ancora abbastanza maturo per sorreggere un'avventura che può raggiungere facilmente numeri a tripla cifra nel contatore delle ore.