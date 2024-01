The Day Before: la parodia 'The Day After' è costata 1.500 dollari

The Day Before è finito, i server sono chiusi e il carrozzone va avanti da sé, con le regine i suoi fanti e i suoi re. Nonostante ciò il caso ha avuto una risonanza tale nell'industria dei videgiochi che è già stata prodotta una parodia, chiamata The Day After e costata appena 1.500 dollari.

Più precisamente, si tratta della parodia di un trailer pubblicato da Fntastic, lo studio di sviluppo di The Day Before, che in qualche modo sembra migliore dell'originale.