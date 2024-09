Gli sviluppatori di The Day Before sono tornati con una nuova campagna su Kickstarter

Il caso The Day Before e ancora relativamente fresco . Come dimenticarsi del lancio del gioco, avvenuto meno di un anno fa (dicembre 2023), con ritiro repentino a causa della sua pessima qualità in seguito alla sollevazione degli utenti paganti (e non solo)? Da allora non si è più sentito parlare di Fntastic , lo studio di sviluppo, per motivi facilmente intuibili. Pare però che i componenti chiave del team non si siano arresi e abbiano deciso in qualche modo di riprovarci, avviando una campagna Kickstarter per poortare avanti il progetto Fntastic 2.0 .

Una seconda possibilità

Ricordiamo che stiamo parlando degli stessi che hanno scritto "shit happens" sui social media dopo aver rimosso The Day Before da Steam, per inquadrare i soggetti.

L'annuncio del ritorno di Fntastic è stato pubblicato sui social media. Nel testo possiamo leggere che "tutti meritano una seconda possibilità", per poi introdurre il nuovo gioco, chiamato "Escape Factory". Viene inoltre sottolineato che gli sviluppatori vogliono correggere i loro errori passati, che non vengono nominati, ma che tutti possiamo collegare a The Day Before.

Il loro obiettivo è realizzare il gioco citato e altri ancora tramite il finanziamento dal basso: "Riacquistare la fiducia di tutti sarà difficile, ma vogliamo realizzare altri giochi se il nostro Kickstarter avrà successo. Con il suo modello "tutto o niente", i contributi saranno rimborsati se non raggiungiamo l'obiettivo. Apprezziamo il vostro supporto e tutti i fondi andranno allo sviluppo, non al profitto." Ha scritto il team in un post su X. Al momento di scrivere questa notizia la campagna Kickstarter ha raccolto 342 euro su un obiettivo di 13.937.

Tra le fasce di prezzo con cui contribuire, ce n'è anche una da più di 8000 euro che frutta nientemeno che una cena con i fondatori del team di sviluppo. Da notare che Escape Factory ha già una pagina Steam.

Uno screenshot di Escape Factory

Non sembra essere un progetto troppo complicato, segno che gli sviluppatori hanno deciso di volare basso per segnare il loro ritorno, lanciandosi in qualcosa di più fattibile di The Day Before, ma forse era il caso di pubblicare qualcosa e dimostrare di essere cambiati, prima di ricominciare a chiedere soldi. Detto questo, ognuno è libero di scegliere se dargli o meno la seconda possibilità richiesta.