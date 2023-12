The Day Before: Fntastic chiuderà ufficialmente i server, lavora ai rimborsi su Steam

Come era stato ampiamente anticipato, il supporto per The Day Before è stato ufficialmente chiuso e l'atto definitivo sarà la chiusura dei server, fissata per il 22 gennaio 2024, come annunciato in via ufficiale da Fntastic.

Con un messaggio affidato a X, il discusso team dell'ancora più discusso gioco informa gli utenti che "lo sviluppo presso la compagnia Fntastic ha ufficialmente chiuso le operazioni, e come risultato The Day Before verrà rimosso e i server spenti il 22 gennaio 2024".



Considerando che il gioco dovrebbe basarsi in gran parte sull'online, sebbene in effetti non sia mai stato un MMO vero e proprio come invece era stato parzialmente pubblicizzato, tale manovra ha il valore simbolico di chiudere completamente l'esperienza di The Day Before.