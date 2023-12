David Jaffe ricorda il ruolo che ha avuto dentro PlayStation, offendendo pesantemente un fan di Sony

David Jaffe è uno che non le manda a dire e ultimamente è sempre più spesso al centro di aspre polemiche, tanto che nelle scorse ore è arrivato a offendere pesantemente un fan di PlayStation ricordandogli il ruolo che ha ricoperto per l'ala videoludica di Sony.

Il gentile messaggio di Jaffe

Leggiamo il tenero messaggio dato in risposta al malcapitato, che per stile ed eloquio ci ha ricordato i momenti migliori di Hideki Kamiya:

"Testa di cazzo, il mio Succo Jaffe è sparso su tutta PlayStation come un Jackson Pollock. Da serie che vanno ancora forte, a delle assunzioni eccezionali che hanno realizzato alcuni classici moderni, all'esistenza stessa di Sony Santa Monica, fino a uno dei primi veri giochi d'azione cinematografici. Siediti, stronzo."

Specifichiamo per chi non avesse capito la citazione di Jaffe: Pollock usava una tecnica di pittura chiamata drip painting, che consiste nel far sgocciolare, colare o addirittura lanciare il colore sulle tele.

Detto questo, Jaffe non ha scritto il falso, considerando che a lui dobbiamo serie come Twisted Metal e God of War e che ai tempi della pubblicazione dei suoi giochi era visto come una delle figure di riferimento del mondo PlayStation.