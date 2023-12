Baldur's Gate 3: un esilarante corto animato celebra il Natale e l'arrivo su Xbox

In questo caso, il party sembra potersi godere qualche attimo di meritato riposo preso una locanda addobbata, ma ben presto sono costretti a tornare in missione alla ricerca di una misteriosa "figura in una veste rossa" persa nella foresta.

Larian Studios ha pubblicato un altro esilarante corto animato su Baldur's Gate 3 in collaborazione con Mashed, in questo caso incentrato sulla celebrazione del Natale e dell'arrivo su Xbox , ma sempre nel particolare stile ironico che contraddistingue questa sorta di serie.

Lo "shadow drop" su Xbox ha ora una celebrazione ufficiale

Baldur's Gate 3 è uni dei maggiori successi del 2023

Considerando che l'arrivo di Baldur's Gate 3 su Xbox non è stato stranamente annunciato in maniera ufficiale durante i The Game Awards 2023, ovvero quando è stato lanciato con una sorta di shadow drop improvviso, possiamo prendere questo video come una sorta di comunicazione ufficiale, fatta però nel tipico stile ironico di Larian.

Per il resto, il video è disseminato di varie citazioni, riferimenti e easter egg assortiti, come svelano anche alcuni dei messaggi su X in risposta a quello di Larian, dunque c'è da divertirsi anche a scoprire i vari segreti.

Nel frattempo, Baldur's Gate ha compiuto 25 anni come serie, e il terzo capitolo è tornato primo in classifica su Steam grazie ai saldi invernali in corso.