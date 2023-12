Baldur's Gate 3 torna primo in classifica su Steam grazie ai saldi

Baldur's Gate 3 ha riconquistato la vetta della top 10 globale di Steam grazie allo sconto del 10% applicato per i saldi invernali del negozio di Valve. Va detto che il titolo di Larian Studios aveva continuato a vendere bene a prescindere dai saldi, dato che era rimasto in pianta stabile nella top 10 globale, ma ora ha ripreso la posizione preminente, il che è particolarmente rilevante, considerando che nei periodi di saldo Steam vende letteralmente decine di milioni di unità dei vari giochi.

I GDR vanno alla grande

L'attuale top 10 globale di Steam

La classifica di Steam del primo giorno di saldi ci offre anche anche considerazioni interessanti. Intanto va notata la presenza di cinque giochi di ruolo, d'azione e non, nelle prime dieci posizioni.

Oltre a Baldur's Gate 3 abbiamo infatti Elden Ring in terza posizione (è il gioco che ha ripreso più posizioni con i saldi), Cyberpunk 2077 in quinta posizione, l'espansione Phantom Liberty in nona posizione e Hogwarts Legacy in decima.

Considerando che il resto della classifica è occupato da Steam Deck (seconda posizione, hardware), Counter-Strike 2 (quarta posizione, sparatutto live service free-to-play), Lethal Company (sesta posizione, horror cooperativo), Call of Duty (settima posizione, riunisce vari prodotti) e Dota 2 (ottava posizione, MOBA), possiamo affermare senza esitazione che quello dei giochi di ruolo sia uno dei generi più apprezzati da chi acquista giochi a prezzo pieno, quantomeno su PC.