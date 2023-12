Steam: i Saldi Invernali sono iniziati, tra i giochi in sconto c'è anche Baldur's Gate 3

Come da programma, oggi sono iniziati i Saldi Invernali di Steam che propongono migliaia di giochi PC in offerta, giusto quello che ci vuole per rimpinguare il backlog in vista delle vacanze natalizie.

Le offerte saranno attive fino alle 19:00 italiane del 4 gennaio 2024 e potrete consultarle anche a questo indirizzo. Come promesso tra i giochi in offerta c'è anche Baldur's Gate 3 che per la prima volta dal lancio viene proposto a prezzo ridotto, seppur non parliamo di uno sconto enorme: potrete infatti acquistarlo a 53,99 euro anziché i canonici 59,99 euro.

Troviamo anche altri titoli di successo del 2023, come ad esempio Hogwarts Legacy e Resident Evil 4 Remake entrambi a 29,99 euro, ovvero a metà del prezzo standard. Diablo 4 invece viene proposto a 41,99 euro, con uno sconto pari al 40%.