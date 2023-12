The Plucky Squire è una meraviglia anche nel nuovo video del Devolver Holiday Special

Tra i giochi più in vista del catalogo in arrivo da parte di Devolver Digital, The Plucky Squire è tornato a mostrarsi durante l'evento Devolver Holiday Special Spotlight, con un video che ha mostrato qualche nuova sezione di gameplay e alcune spiegazioni da parte degli sviluppatori.

Creato dal team britannico All Possible Futures, il gioco è una particolare avventura che ha la caratteristica di svolgersi sulle pagine di un libro, ma anche al di fuori di questo.

Come visibile nel video, l'elemento caratterizzante di The Plucky Squire è il passaggio dal mondo 2D della carta stampata a quello in 3D degli oggetti "reali", creando un effetto meraviglia notevole, considerando anche la qualità del rendering generale.