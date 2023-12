South Park: Snow Day, annunciata la data di uscita e la Collector's Edition

THQ Nordic e lo sviluppatore Question hanno pubblicato un nuovo trailer di South Park: Snow Day, che svela che la data di uscita dell'irriverente action multiplayer basato sulla serie animata è fissata al 26 marzo 2024 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam e GOG.

South Park Snow Day è un gioco di azione in cui sarà possibile giocare in compagnia di fino a tre amici in multiplayer o con dei bot alleati. Il gioco si svolge durante una giornata di neve a South Park, all'apparenza come tante altre, ma tutto per una serie di strani eventi Cartman, Stan, Kyle, Kenny si ritroveranno impegnati in un'impresa per salvare il mondo.