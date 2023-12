Baby Steps: nuovo trailer dall'evento natalizio di Devolver Digital

Protagonista del gioco è Nate, un uomo che sembra non brillare propriamente per grandi qualità, abituato a vivere da sempre sul divano di casa e guardare la televisione, che a un certo punto scopre di avere un potere speciale: la possibilità di mettere un piede davanti all'altro.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un " walking Simulator " nel vero senso della definizione, visto che si tratta di cercare di camminare attraverso numerose ambientazioni diverse, con l'azione basilare dell'essere umano che diventa improvvisamente complessa e fonte di mille sfide per superare i vari ostacoli che si frappongono sul cammino.

Baby Steps è tornato a mostrarsi nel corso dell'evento natalizio di Devolver Digital, con un nuovo trailer che, similmente agli altri visti in precedenza, si dimostra ancora una volta totalmente fuori di testa.

L'atto eroico di camminare

L'atto di camminare non è mai stato così eroico

Inizia così un'incredibile avventura che porta Nate all'interno di ambientazioni disparate, cercando di raggiungere nuovi traguardi e obiettivi nella vita, che all'improvviso diventa una lunga camminata in scenari differenti.

Come dimostra nuovamente il trailer riportato qui sopra, si tratta di una dissacrante avventura incentrata sul semplice atto di camminare, che improvvisamente diventa complesso e fonte di grandi sforzi per rimanere in equilibrio, facendo al contempo anche incontri alquanto bizzarri.

Dai creatori di Ape Out, QWOP e altre amenità assortite, arriva dunque anche questo folle "simulatore di camminata" che potrebbe rappresentare davvero uno dei giochi più strani del prossimo anno, con uscita fissata per il 2024 su PC e PS5.