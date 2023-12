Pepper Grinder: un peculiare gameplay trailer ci insegna come cucinare usando delle trivelle

Ormai siamo abituati alla follia degli show realizzati da Devolver Digital e lo speciale natalizio andato in onda questa sera di certo rientra nel canone dell'editore. Tra i giochi presentati c'è stato anche Pepper Grinder, il movimento action platformer 2D per PC e Nintendo Switch nel 2024, che è stato protagonista di un siparietto davvero particolare.

Per l'occasione, infatti, gli sviluppatori di Ahr Ech hanno offerto una breve lezione di cucina in cui ci spiegano come cucinare usando trivelle e trapani, utensili che a quanto pare hanno altre utilità nascoste, un po' come la trivella della protagonista di Pepper Grinder, che può utilizzare non solo per scavare e perforare i nemici, ma anche aprire serrature, azionare macchinari e, perché no, guidare un gigantesco mech da combattimento.