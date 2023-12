Yakuza: Like a Dragon, Sega ha svelato quante copie ha venduto nel mondo

Sega e gli sviluppatori di Ryu Ga Gotoku Studio hanno svelato che Yakuza: Like a Dragon è arrivato a quota 1,8 milioni di copie vendute in tutto il mondo sin dal lancio, avvenuto a gennaio del 2020.

Stando alle cifre condivise dalla compagnia giapponese, il gioco ha totalizzato circa 400.000 copie solo in madrepatria, mentre le restanti 1,4 milioni di copie negli altri mercati.

Si tratta di un risultato sicuramente buono, specialmente considerando che parliamo di una serie che fino a pochi anni fa era considerata di nicchia e che Like a Dragon rappresenta tra l'altro un punto di rottura con i vecchi capitoli, sostituendo i combattimenti action con scontri a turni, introducendo al contempo un nuovo protagonista.

Inoltre, è bene notare che Yakuza: Like a Dragon nell'estate del 2021 è entrato a far parte del catalogo del Game Pass di Microsoft, dove tutt'ora è disponibile, mentre ad agosto dello scorso è stato uno dei giochi inclusi nel tier essential del PlayStation Plus, con molti giocatori dunque che potrebbero aver approfittato dei due servizi di Microsoft e Sony per giocarlo.