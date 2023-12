PlayStation non rimuoverà (per ora) i contenuti TV Discovery acquistati dagli utenti

Con una mossa che aveva messo in allarme un po' tutti, Sony aveva annunciato la necessità di rimuovere vari contenuti TV sotto etichetta Discovery anche se già acquistati dagli utenti, togliendoli direttamente dalle librerie digitali, ma a quanto pare la compagnia ha fatto marcia indietro riferendo che la manovra non sarà più necessaria, per ora.

La variazione di accordi tra Discovery TV, Warner Bros. che l'ha acquisita e Sony aveva portato, inizialmente, all'idea che centinaia di contenuti TV potessero essere rimossi anche dalle librerie degli utenti che li avevano acquistati, ma evidentemente sono stati raggiunti nuovi accordi che scongiurano questa eventualità.

Questo almeno per il momento, visto che la questione su accordi e diritti di distribuzione sembra ancora piuttosto in divenire: tuttavia, le ultime notizie riferiscono che gli acquirenti di numerosi show TV appartenenti al catalogo Discovery non rischiano più di perdere gli acquisti fatti almeno per i prossimi due anni e mezzo.