PlayStation Store: centinaia di contenuti TV acquistati verranno tolti agli utenti

La questione deriva da una modifica nella gestione dei diritti su tali prodotti, conseguente alla recente fusione di Discovery con Warner Bros: "A causa dei nostri nuovi accordi di licenza con i distributori di contenuti, non sarete più in grado di guardare alcun contenuti Discovery acquistato in precedenza, e questi verranno rimossi dalla vostra libreria", si legge in una comunicazione ufficiale da parte di Sony agli utenti PlayStation.

Un precedente inquietante per il futuro digitale

Forse quello degli show TV su PlayStation Store non è un gran mercato, ma è comunque importante

È possibile che tale manovra non colpisca una grande quantità di utenti, considerando che forse non molti acquistano contenuti televisivi attraverso console PlayStation, ma rappresenta comunque un precedente piuttosto inquietante, considerando che verranno rimossi contenuti regolarmente acquistati dagli utenti e che questi non potranno dunque riscaricare né vedere dei prodotti per i quali hanno pagato somme di denaro.

La questione non fa che alimentare i timori per le problematiche legate a un futuro tutto impostato sulla distribuzione digitale dei contenuti, visto che le questioni legate alla gestione dei diritti, in un'industria che si presta facilmente a modifiche di assetto tra consolidamenti e acquisizioni, sono destinate a rimanere all'ordine del giorno.