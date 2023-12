Un nuovo Five Nights at Freddy's è trapelato... all'interno di Roblox

C'è un nuovo capitolo nella serie di Five Nights at Freddy's in arrivo, o meglio è già arrivato, visto che è trapelato prima del tempo all'interno di Roblox, cosa che ha rappresentato evidentemente un errore di cui l'autore è ora molto dispiaciuto.

Five Nights at Freddy's: Survival Crew è infatti comparso misteriosamente nel catalogo di giochi all'interno di Roblox, attirando subito una notevole quantità di giocatori. Il problema è che il titolo in questione non era affatto pronto per essere pubblicato, essendo ancora in sviluppo.

L'autore della serie, Scott Cawthon, ha definito l'inconveniente "una delle cose più assurde e sconcertanti che mi siano successe in dieci anni che lavoro su FNAF", in quanto oltre a rovinare la sorpresa ha anche creato un gran caos al progetto, ancora in piena lavorazione.