Grow a Garden: scopriamo l’esperienza di Roblox da 8 milioni di utenti

Sviluppata da un teenager nell'arco di tre giorni, l'esperienza è ora nelle mani di Splitting Point, uno studio dedicato a Roblox con più di 50 giochi all'attivo. I numeri di Grow a Garden sono da non credere, ma Roblox li ha confermati: come ha fatto un titolo così basilare a diventare così popolare in così poco tempo?

Grow a Garden , un'esperienza (non un videogioco mi raccomando) uscita su Roblox il 25 marzo, ha messo insieme 8,7 milioni di utenti contemporanei, battendo di quasi tre volte il record di Steam: 3,2 milioni di giocatori su PUBG. Alla base, questa esperienza è un simulatore agricolo che ha come punto forte il fatto che gli ortaggi prodotti possono raggiungere dimensioni gigantesche.

Uno dei fattori che più aiutano Grow a Garden ad accumulare utenti è l'essere classificato come "adatto a tutti" , visti i temi estremamente blandi. Roblox ha implementato delle restrizioni ai minorenni negli spazi sociali in cui è abilitata la chat scritta e vocale e Grow a Garden, non avendo nessuna di queste funzioni, è percepito come "sicuro" dagli utenti e dai loro genitori.

Il 17 maggio il gioco ha segnato un primo balzo in avanti nei suoi utenti contemporanei, passando da un picco di 2 a uno di 5 milioni di giocatori. Il 24 maggio il nuovo record: 8,712,914 utenti erano in contemporanea su Grow a Garden secondo RoMonitor Stats . Il sito offre anche uno spaccato sul modo in cui gli utenti interagiscono con il gioco: visto che l'orto cresce anche offline, la manutenzione necessaria è minima quindi una sessione media non supera i 15 minuti e l'esperienza ha messo insieme 2,81 miliardi di visite in poco più di due mesi.

Nella grande community di Roblox, è davvero duro a morire il mito secondo cui anche il gioco più semplice, fatto in pochi giorni dal programmatore più inesperto, può diventare una hit planetaria , se fa divertire. La popolarità incredibile di Grow a Garden non fa che perpetuare questa leggenda, perché un'attività semplice come coltivare un orto digitale è diventata in poco tempo il passatempo preferito di milioni di persone.

Un prototipo non finito

Guardando il gameplay di Grow a Garden è evidente che, come ha detto il nuovo amministratore del gioco nonché proprietario di Splitting Point Janzen Madsen a Game Life, "Il suo creatore ci ha messo tre giorni a realizzarlo". I menù sono molto crudi, le opzioni (prima della nuova gestione) erano molto ridotte e la progressione si fermava alla vendita con profitto dei propri ortaggi giganteschi.

Più un frutto è coltivato con cura, più potrà crescere, più soldi varrà al mercato

Ora che il gioco ha cambiato proprietario, "rimanendo al suo creatore originale al 50%" secondo Madsen, le colture e le possibilità per i giocatori sono aumentate. Non solo, ora c'è modo di espandere la propria fattoria, ci sono codici mensili, una Wiki su Fandom, creatori di contenuti specializzati e una fanbase molto attiva che ha contribuito a portare Roblox a raggiungere l'impressionante traguardo di 16 milioni di utenti attivi.

Negli anni, la piattaforma che fa da aggregatore di giochi per il pubblico giovanissimo, è finita al centro di numerose polemiche, soprattutto per quanto riguarda la retribuzione dei suoi creatori di esperienze minorenni. Non sappiamo come venga monetizzato Grow a Garden, la sua pagina dedicata sul sito di Roblox non mostra contenuti nello shop, ma con un volume così esorbitante di utenti è indubbio che qualcosa sia in lavorazione negli studi di Splitting Point.

Anche gli animali domestici crescono fino a dimensioni spropositate e fanno da potenziamenti passivi per la propria fattoria: alcuni accelerano la crescita, altri le dimensioni

Il gioco è estremamente facile da imparare, non contiene l'ombra di un tema controverso, è adatto a tutti, premia con tanta progressione sforzi minimi e porta avanti l'orto degli utenti anche quando sono offline. In poche parole, è l'epitome dell'esperienza di successo su Roblox: semplice, personalizzabile e condivisibile sui social. Ora non resta che vedere quali vette raggiungerà nei prossimi mesi, se diventerà uno dei pilastri della piattaforma (come Adopt Me, Dress to Impress e Blox Fruits) o se ha già detto tutto quello che aveva da dire.