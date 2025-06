Il fenomeno Grow a Garden di Roblox ha già un contendente che gli sta succhiando utenti

Se conoscete un minimo Roblox dovreste sapere che sforna fenomeni a getto continuo, con produzioni di enorme successo che crescono a dismisura e si sgonfiano nel giro di poche settimane, seguendo gli umori delle mode del momento. Recentemente si è parlato moltissimo di Grow a Garden, che può essere descritto come la risposta del mondo gacha a Stardew Valley, e del fatto che ha raggiunto più di 21 milioni di utenti contemporanei a inizio mese. Ha stabilito diversi record, come quello del gioco più giocato di sempre su Roblox, nonché nell'intera industria dei videogiochi, dato che ha superato in tempi rapidissimi il miliardo di giocatori totali.

Tutto questo nonostante richieda essenzialmente di acquistare piante e di stare a guardare mentre crescono. Ora però ha un serio contendente, che sta prendendo sempre più piede e che pare riesca a fare addirittura peggio a livello di gameplay.