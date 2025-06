Diablo 2 avrebbe potuto avere una seconda espansione: l'autore originale ne svela alcuni dettagli

Diablo 2 avrebbe potuto avere una seconda espansione dopo Lord of Destruction, in base a quanto svelato da uno dei principali autori del gioco, David Brevik, in un'interessante intervista con il fondatore dello studio di Path of Exile.

Non è la prima volta che si parla di questa fantomatica espansione, ma la questione è stata nuovamente esposta da Brevik in un'intervista con Chris Wilson, fondatore di Grinding Gear Games, team autore di Path of Exile.

La seconda espansione dopo Lord of Destruction si sarebbe dovuta chiamare Diablo 2: Salvation e avrebbe potuto avere delle conseguenze importanti sull'intera serie, stabilendo forse anche un certo tono dal punto di vista dello stile.