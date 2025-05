Roblox: Grow a Garden diventa sempre più grande, superando un incredibile traguardo di giocatori

Il gioco ha raggiunto un altro picco di utenti in seguito a un recente aggiornamento pubblicato dal giovane autore: il lancio dell' update "Bizzy Bees" ha aggiunto una grande quantità di contenuti al gioco e registrato un enorme aumento del numero di giocatori.

Continua l'incredibile successo del simulatore agricolo Grow a Garden , un mini-gioco all'interno di Roblox che ha ora raggiunto un altro enorme risultato in termini di giocatori coinvolti , che sono più di 11 milioni.

Un fenomeno di massa

Grow a Garden segue le orme dei simulatori agricoli, invitando i giocatori a costruire le proprie fattorie nel gioco e gestirle piantando colture e facendole crescere, per poi venderle e incrementare così il proprio business.

Un campo di pomodori in Grow a Garden

I giocatori possono piantare e far crescere le proprie colture all'interno di Grow a Garden e, alla fine, vendere i propri prodotti per far crescere ancora di più la propria fattoria all'interno di Roblox.

Inoltre, Grow a Garden offre ai giocatori anche l'opportunità di allevare i propri animali domestici, con la possibilità di arricchire la propria fattoria con cani, gatti e creature più o meno rare come gufi e orsi polari.

L'aggiornamento Bizzy Bees a quanto pare ha portato a risultati ancora più impressionanti grazie all'aggiunta di nuovi eventi ed elementi di gioco incentrati in particolare sulle api. A questo punto attendiamo di vedere fin dove potrà arrivare il fenomenale gioco interno a Roblox.