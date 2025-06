Un uomo fermato dall'FBI usava la chat di Roblox per organizzare dei crimini

In una dichiarazione giurata presentata a un tribunale del Texas il 16 maggio 2025, l'agente speciale dell'FBI Carletta Carter ha descritto come le autorità abbiano ricevuto una segnalazione da un giocatore anonimo di Roblox, il quale affermava di essere stato testimone di una "discussione su un possibile incidente di terrorismo su Roblox".

L'FBI ha rintracciato e fermato un uomo, raggiungendolo alla sua abitazione in Texas, accusato di aver usato la chat di Roblox per pianificare dei crimini . Per la precisione, ha lanciato delle minacce terroristiche che sono state considerate pericolose.

Massacro sventato

Nelle immagini e nelle dichiarazioni fornite dal testimone, si vede l'utente di Roblox Crazz3pain, minacciare di "attaccare un concerto o un evento cristiano".

Un gioco di calcio dentro Roblox

Utilizzando le informazioni di fatturazione associate a Crazz3pain fornite da Roblox, l'FBI ha ricondotto l'account a un indirizzo in Texas, dove ha identificato James W. Burger.

Dopo aver eseguito un mandato di perquisizione a casa di Burger, l'FBI ha scoperto che un membro della famiglia aveva installato un keylogger (un software che registra i tasti premuti sulla tastiera) sul loro computer. Quest'ultimo ha poi fornito i registri (log) alle autorità. I registri, che documentavano l'accesso a "RobloxPlayerBeta.exe", sono stati combinati con gli altri dispositivi di Burger, tra cui un iPhone, per stabilire il suo coinvolgimento nei fatti contestati.

Durante un interrogatorio con l'FBI a casa sua, Burger ha fornito le informazioni di accesso per l'account Crazz3pain e ha ammesso di aver fatto dichiarazioni simili a quelle mostrate negli screenshot forniti dal testimone. Burger ha detto che il suo obiettivo finale era "andarsene a fanculo dagli Stati Uniti e... se non ci riesco... allora, martirio o morte". Perquisendo l'iPhone di Burger, l'FBI ha scoperto una nota che spiegava "come evitare di lasciare DNA o impronte digitali", ricerche di armi da fuoco e munizioni, e frasi come "festival in corso vicino a me" e "qual è il tipo di coltello più efficace".

Insomma, il rischio era davvero concreto. Quantomeno pare che Burger stesse pensando attivamente a un piano per compiere un massacro.