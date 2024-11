Roblox ha aggiunto nuove opzioni per il controllo genitoriale, dopo le polemiche per la pedofilia

Roblox ha annunciato l'introduzione di nuove opzioni per il controllo parentale e la sicurezza degli utenti, così che i genitori possano monitorare meglio l'attività ludica dei figli . Le novità arrivano dopo le polemiche legate a un rapporto riguardante la scarsa sicurezza del gioco, con ampi rischi per i più piccoli e casi di pedofilia resocontati.

Le nuove funzionalità

Roblox ha sottolineato che alcune delle nuove opzioni sono già operative, mentre altre saranno implementate il prossimo anno, come annunciato in precedenza. Le nuove funzionalità consentiranno ai genitori di vedere esattamente quanto tempo i loro figli trascorrono su Roblox e di visualizzare la loro lista di amici. Consentiranno inoltre ai genitori di impostare un limite giornaliero alla quantità di tempo che i bambini possono passare sulla piattaforma.

L'azienda ha anche svelato che i bambini di età inferiore ai 13 anni non potranno più inviare messaggi diretti ad altri utenti. Questa sarà l'impostazione predefinita, modificabile solo da un genitore. Roblox lancerà anche una serie di nuove etichette per i contenuti, che renderanno più facile per bambini e genitori decidere quali sono i più adatti a loro. Le quattro nuove categorie saranno "minimal," "mild," "moderate" e "restricted," con l'ultima che sarà la categoria più controllata e potrebbe contenere scene di violenza, sangue realistico e dei dialoghi non adatti ai minori.

Gli utenti di età inferiore ai 9 anni possono accedere soltanto ai contenuti che rientrano nelle prime due categorie. Per accedere ai contenuti della terza dovranno avere il consenso dei genitori.

Insomma, le polemiche degli scorsi mesi sono servite davvero a qualcosa, se ora finalmente Roblox ha iniziato ad aggiungere misure di sicurezza più stringenti.