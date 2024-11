Una demo di Dynasty Warriors: Origins in arrivo a breve, annuncia il nuovo trailer

Non è tutto: Sho ha approfittato dell'occasione anche per confermare il supporto a PS5 Pro e rivelare che le prenotazioni del nuovo capitolo si apriranno contemporaneamente al lancio della demo, dunque appunto il 22 novembre.

Dynasty Warriors: Origins riceverà una demo il 22 novembre per fare in modo che gli utenti possano provare in anteprima l'esperienza del nuovo capitolo della celebre serie prodotta da Koei Tecmo e sviluppata da Omega Force.

Un nuovo Dynasty Warriors?

Qualche tempo fa abbiamo pubblicato un'intervista a Tomohiko Sho per parlare di Dynasty Warriors: Origins e di come questo episodio si ponga per molti versi come una sorta di rivoluzione per la serie, grazie a un approccio inedito all'azione rispetto alla formula classica.

"Nella demo potrete combattere nella battaglia di Sishui Gate, la stessa della demo del Tokyo Game Show", ha scritto il producer. "Tuttavia abbiamo potenziato l'esperienza con elementi aggiuntivi non inclusi in occasione del TGS, offrendo una sfida più sostanziosa e ardua, senza limiti di tempo."

"Nella dmeo i giocatori potranno scegliere fra quattro tipi di armi: Sword, Guandao, Pudao e Wheels; oltre ad avere opzioni per personalizzare grafica, gemme e accessori. Tuttavia non sottovalutate il combattimento, dato che Lu Bu, l'ufficiale più forte del franchise, fa notare decisamente la sua presenza sul campo di battaglia."

"A differenza della demo del Tokyo Game Show, ad ogni mood, avrete la possibilità di scegliere il livello di difficoltà, quindi che siate portati per i giochi d'azione o no, vi incoraggiamo a provarla.