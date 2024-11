Le prossime stagioni di Diablo 4 avranno contenuti esclusivi per i possessori di Vessel of Hatred

Rod Fergusson di Blizzard ha spiegato a Polygon in un'intervista che l'obiettivo è continuare a considerare Vessel of Hatred una porzione rilevante di Diablo 4 e il suo acquisto come particolarmente proficuo, anche attraverso un supporto successivo a lungo termine specificamente legato all'espansione.

L'uscita di Vessel of Hatred rappresenta un elemento importante dell'evoluzione di Diablo 4 , tanto da determinare una sorta di bivio nel percorso del gioco: come conseguenza, le prossime stagioni del gioco avranno dei contenuti esclusivi per i possessori dell'espansione .

Un'espansione che è un investimento

L'uscita di Vessel of Hatred è arrivata in corrispondenza con il lancio della Stagione 6 di Diablo 4, e ovviamente quest'ultima è collegata alle novità dell'espansione, ma non sarà l'unica.

Per evitare che l'esperienza di Vessel of Hatred risultasse troppo effimera e limitata nel tempo, Blizzard ha intenzione di farla proseguire anche nelle prossime stagioni.

"Quindi poteva sembrare che questa espansione fosse solo un singolo momento nel tempo, e volevamo sottolineare che non è così. Continueremo a sviluppare caratteristiche che saranno, essenzialmente, esclusive per i possessori di Vessel of Hatred", ha spiegato Fergusson.

Proseguendo con il secondo capitolo, i possessori di Vessel of Hatred avranno accesso ad altre cose, "Quindi continueremo a far sì che [Vessel of Hatred] abbia valore anche oltre la stagione 6". Non ci sono ancora informazioni precise sull'essenza di questi elementi esclusivi.