Una sola nomination a Dragon Age: The Veilguard per i The Game Awards, Final Fantasy 7 Rebirth il più nominato

Le nomination ai The Game Awards 2024 stanno già facendo discutere, in particolare per alcuni titoli che sono stati completamente esclusi. In particolare si notano le assenze di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Flight Simulator 24 (entrambi candidabili, pur se non ancora usciti) e, soprattutto, Dragon Age: The Veilguard, quest'ultimo presente soltanto in una categoria minore, Innovation in Accessibility, non votata dalla giuria ma da un gruppo di esperti nominato dall'organizzazione dell'evento stessa. Il titolo di Bioware non è stata incluso in altre categorie, non solo in quella di "Gioco dell'anno".

Si tratta di un'assenza notevole, considerando che Dragon Age: Inquisition, il capitolo precedente, fu il GOTY 2014 dei The Game Awards.