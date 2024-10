Roblox è un inferno pieno di pedofili, per un rapporto incendiario di Hindenburg Research

Il rapporto su Roblox pubblicato da Hindenburg Research farà sicuramente discutere, visto che descrive il famoso gioco, frequentatissimo dai bambini, come un inferno pieno di pedofili . Insomma, nel testo non vengono usati mezzi termini: "la nostra ricerca condotta in gioco ha rivelato un inferno pieno di pedofili di classe X, che espone i bambini a grooming, pornografia, contenuti violenti e discorsi estremamente abusivi".

Roblox è pericoloso?

Hindenburg Research fa riferimento a un rapporto del 2024 pubblicato dal National Center on Sexual Exploitation intitolato "Roblox tratta la protezione dei minori come un gioco", in cui la società, che ricordiamo essere quotata in borsa, viene accusata di non dedicarsi abbastanza alla protezione dei bambini. Ad esempio tra gli account si trovano moltissime variazioni del nome "Jeffrey Epstein", imprenditore e criminale statunitense, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. Si trovano anche nomi utenti da significato chiarissimo come "@igruum_minors" e "@RavpeTinyK1dsJE".

La parte peggiore è però un'altra, stando a quanto descritto: "Dopo aver scelto un nome utente, abbiamo indicato la nostra età come "inferiore a 13 anni" per vedere se i bambini sono esposti a contenuti per adulti. È bastato semplicemente inserire la parola "adulto" nella barra di ricerca di Roblox per trovare un gruppo chiamato "Adult Studios" con 3.334 membri che si scambiavano apertamente materiale pedopornografico e sollecitavano atti sessuali dai minori. Abbiamo quindi tracciato alcuni dei membri di "Adult Studios" e siamo arrivati facilmente a 38 gruppi Roblox, uno dei quali con 103.000 membri, che richiedevano apertamente favori sessuali e scambiavano materiale pedopornografico."

Dopo la pubblicazione del rapporto, il gruppo "Adult Studios" è stato bloccato. Non è chiaro perché non fosse stato individuato prima, visto che agiva praticamente alla luce del sole da mesi.

Il rapporto continua descrivendo alcuni giochi disponibili in Roblox, facilmente trovabili dai bambini, come Escape to Epstein Island e Run From Diddy Simulator. Hindenburg ha anche trovato giochi con un milione di accessi come Beat Up Homeless Outside 7/11 Simulator e Beat Up The Pregnant, il secondo descritto come un gioco in cui "gli utenti aggrediscono e uccidono delle donne incinte nel parcheggio di un Wal-Mart, usando dei machete, delle padelle o una selezione di pistole".

Viene poi raccontato: "Fingendoci un bambino nell'esperienza "terapeutica" di Roblox, il terapeuta si è presentato come un "rapper con una sola p" (raper signifca stupratore Ndr). Ci ha consigliato di scappare di casa e che lui sarebbe venuto a prenderci per poi trasferirci nel suo seminterrato in cambio del pagamento dell'affitto con il nostro corpo.

Il rapporto sottolinea come registrando account di bambini di 8 o 9 anni, non vengono poste restrizioni nell'accesso ai gruppi per adulti o anche a quelli moderati più volte per "scambio di pedopornografia".

Roblox ha risposto al rapporto di Hindenburg affermando che "Ogni giorno, decine di milioni di utenti di tutte le età hanno esperienze sicure e positive su Roblox". Questo è innegabile, ma ciò non confuta quanto riportato da Hindenburg, che non riguarda ovviamente tutti gli utenti. È come se un pasticciere si difendesse dall'accusa di aver messo degli escrementi nelle pastarelle affermando che la maggior parte dei clienti hanno mangiato delle pastarelle buonissime. Roblox ha poi accusato il rapporto Hindenburg di essere stato realizzato per supportare l'agenda della compagnia. Viene inoltre aggiunto che Roblox ha investito moltissimo nella protezione degli utenti, ossia in Trust & Safety, ma non vengono confutati i fatti raccontati e non si parla di possibili miglioramenti nelle criticità rilevate. Insomma, è un po' poco per rassicurare.