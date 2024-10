Svelati i giochi di ottobre di PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo quali sono

Prima di elencare tutte le nuove aggiunte, ricordiamo che i giochi disponibili per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium possono essere giocati solo finché rimangono nel catalogo del servizio. Diversamente, i giochi offerti mensilmente con l'abbonamento Essential saranno fruibili fintanto che possono essere giocati finché il vostro abbonamento è attivo.

L'elenco dei nuovi giochi di ottobre del PS Plus Extra e Premium

Senza ulteriori indugi, iniziamo con i giochi di ottobre di PlayStation Plus Extra (disponibili anche per gli abbonati a Premium), che questo mese includono Dead Island 2, Two Point Campus e Return to Monkey Island. Ecco l'elenco completo:

Dead Island 2 - PS4 e PS5

Two Point Campus - PS4 e PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me - PS4 e PS5

Gris - PS4 e PS5

Return to Monkey Island - PS5

Ghostbusters: Spirits Unleashed - PS4 e PS5

Firefighting Simulator The Squad - PS4 e PS5

Overpass 2 - PS5

Tour de France 2023 - PS4 e PS5

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands - PS4 (già disponibile in passato)

Gli zombie di Dead Island 2

Proseguiamo con i giochi esclusivi per gli abboanti a Premium, che includono alcuni grandi classici come Dino Crisis e Siren, nonché The Last Clockworker per PSVR2.

The Last Clockworker - PS VR2

Dino Crisis - PS4 e PS5

Siren - PS4 e PS5

R-Type Dimension EX - PS4

Come accennato in precedenza, i titoli sopraelencati saranno disponibili a partire dalla mattina del 15 ottobre. Lo stesso giorno il catalogo di PlayStation Extra e Premium dirà addio a 13 giochi. Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che siete ancora in tempo per riscattare i giochi di ottobre di PlayStation Plus Essential. Che ne pensate delle novità di questo mese? Siete soddisfatti o speravate in qualcosa di diverso?