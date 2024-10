PlayStation Plus, i giochi di ottobre: Dead Space, WWE 2K24 e Doki Doki Literature Club Plus!

PlayStation Plus si aggiorna a ottobre per tutti gli abbonati con tre nuovi giochi destinati al catalogo Essential: stiamo parlando di Dead Space, WWE 2K24 e Doki Doki Literature Club Plus!

La varietà delle esperienze si conferma il filo conduttore anche dell'aggiornamento di PlayStation Plus di ottobre, che vede l'arrivo di tre nuovi giochi nel catalogo Essential disponibili per tutti gli abbonati al servizio Sony: si tratta stavolta dell'inquietante remake di Dead Space, del gioco di wrestling WWE 2K24 e dell'horror psicologico giapponese Doki Doki Literature Club Plus! Prodotti estremamente diversi fra di loro, ma che hanno accontentato o meno gli esigentissimi lettori di Multiplayer.it? A quanto pare sì: stando al nostro tradizionale sondaggio, il 32% degli utenti si è detto molto soddisfatto dei giochi di ottobre e il 25% si è detto abbastanza soddisfatto, per un totale di pareri positivi pari al 57%.

Dead Space Il grande classico di Visceral Games rivive nel remake di Dead Space: un rifacimento completo del survival horror pubblicato originariamente nel 2008, dotato di una grafica completamente ridisegnata e di meccaniche ottimizzate, nonché di un comparto narrativo che introduce per l'occasione alcune scelte senza dubbio controverse, come quella di mostrare fin da subito il volto di Isaac Clarke e di farlo parlare. Tale soluzione toglie un po' di fascino e di mistero alla figura del protagonista, un ingegnere che parte insieme a una squadra di soccorso alla volta della USG Ishimura per rispondere alla richiesta di aiuto inviata dall'equipaggio e in particolare della dottoressa Nicole Brennan, la sua ex fidanzata. Una volta giunto lì, però, Isaac si rende conto che qualcosa non quadra. Sembra infatti che l'enorme nave sia stata attaccata da un qualche agente contaminante che ha trasformato una parte delle persone in orribili Necromorfi: mutanti nati dalla carne morta, dotati di molteplici arti lunghi e acuminati che costituiscono anche il loro punto debole: per fortuna l'ingegnere lo capisce e comincia a bersagliarli usando una Lama al Plasma. Isaac affronta un Necromorfo in Dead Space Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Dead Space, gli sviluppatori sono senz'altro riusciti a confezionare un remake spettacolare, dotato di un gameplay migliorato sotto diversi aspetti e di una trama ancora oggi estremamente appassionante e carica di tensione, anch'essa rifinita in alcuni frangenti: se siete abbonati a PlayStation Plus, il download è d'obbligo.

WWE 2K24 Negli ultimi tempi il wrestling della WWE è tornato sulla bocca di tutti, nel bene e nel male, e Sony ha deciso di portare a ottobre nel catalogo di PlayStation Plus l'ultima edizione del gioco prodotto da 2K Games, WWE 2K24, praticamente in concomitanza con la pubblicazione della docuserie Mr. McMahon su Netflix. Un caso? Chissà. Roman Reigns in WWE 2K24 Ad ogni modo, parliamo di un titolo estremamente ricco in termini di personaggi, modalità e contenuti, che in questo caso rende omaggio alla lunga storia di WrestleMania con una modalità Showcase che riprende gli incontri più iconici dell'evento per eccellenza, da Hulk Hogan Vs. Andre the Giant alle faide più feroci dell'Attitude Era, per arrivare infine alle superstar attuali, maschili e femminili. In termini di gameplay l'esperienza trae grande vantaggio dai profondi ripensamenti effettuati alcuni anni fa, all'epoca dell'addio di Yuke's e dei clamorosi problemi di WWE 2K20, consegnandoci dunque meccaniche più immediate e divertenti, anche nella gestione delle prese di sottomissione, pur restando caotico laddove nel ring siano presenti più di due contendenti. L'iconico match fra Hogan e Andre in WWE 2K24 Volete saperne di più prima di scaricare il pacchetto? Allora date un'occhiata alla nostra recensione di WWE 2K24.

Doki Doki Literature Club Plus! Versione arricchita e migliorata di quel gioiellino di Doki Doki Literature Club, l'edizione Plus aggiunge ulteriori contenuti e miglioramenti alla collaudatissima formula visual novel messa a punto da Team Salvato, catapultandoci in un mondo solo all'apparenza carino e colorato, ma che nasconde risvolti agghiaccianti e non mancherà di rivelarceli in tutta la loro spietatezza nel corso di una storia piena di colpi di scena. Una sequenza di Doki Doki Literature Club Plus! Artisticamente ispirato, il gioco può contare su di una trama e un cast in grado di catturare la nostra attenzione fin dalle prime battute, introducendo anche importanti innovazioni sul fronte dell'interfaccia e non perdendo mai di vista la qualità del racconto, assolutamente non banale nei suoi risvolti e nei suoi molteplici epiloghi.