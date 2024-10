L'intera serie Dark Souls è in offerta su Steam

L'editore giapponese Bandai Namco ha lanciato su Steam dei saldi dedicati espressamente alle serie Dark Souls. Sostanzialmente tutti i capitoli sono in offerta, per la gioia degli appassionati dei soulslike. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando della serie, formata da tre giochi, che in qualche modo ha canonizzato il genere. Alla direzione c'è FromSoftware, cui dobbiamo anche la hit Elden Ring, nonché quel Demon's Souls da cui è partita la moda.