Elden Ring: Shadow of the Erdtree si aggiorna oggi con la nuova patch 1.15, vediamo cosa cambia

FromSoftware ha annunciato la pubblicazione, in queste ore, della nuova patch 1.15 per Elden Ring: Shadow of the Erdtree, disponibile il 2 ottobre per il gioco aggiornato con espansione su tutte le piattaforme, ovvero PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Si tratta di un update che va a correggere diversi aspetti del gioco, introducendo cambiamenti e miglioramenti interessanti tra soluzioni di bug e miglioramenti nella stabilità del software, in base a quanto riferito dagli sviluppatori in queste ore.

Sembra essere un aggiornamento prettamente correttivo per il gioco, ma che risulta molto importante in quanto studiato per risolvere diversi problemi emersi, specificamente per quanto riguarda il titolo principale con l'aggiunta dell'espansione Shadow of the Erdtree.