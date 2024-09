La patch 1.14 di Elden Ring rende più facile il boss finale di Shadow of the Erdtree

FromSoftware ha pubblicato una nuova patch di Elden Ring, la 1.14 , che tra le varie modifiche semplifica il boss finale di Shadow of the Erdtree per la gioia di parte della comunità. Sono passati tre mesi dal lancio dell'espansione e molti giocatori hanno avuto non poche difficoltà a sconfiggere il nemico ultimo, che rappresenta una sfida incredibilmente difficile in un gioco già di suo impegnativo.

Un boss per tutti

Fate attenzione, perché da qui in poi parleremo dello scontro finale di Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Se non volete avere anticipazioni, non leggete oltre. Ci mettiamo anche un bel filmato, così avete tempo di chiudere il browser senza sbirciare.

Visti i commenti, FromSoftware ha apportato le opportune modifiche per garantire che un maggior numero di giocatori possa completare Shadow of the Erdtree. In particolare, l'inizio della battaglia è stato modificato per dare ai giocatori la possibilità di ambientarsi maggiormente nel combattimento.

Inoltre, alcune mosse d'attacco del boss sono state modificate, con i danni inflitti che sono stati ridotti, i danni alla resistenza idem, il raggio d'attacco di alcune mosse senza armi è stato ridotto ed è stata aumentata la leggibilità di alcuni effetti. Quest'ultimo punto è particolarmente importante, perché uno dei problemi più segnalati era la scarsa leggibilità delle sue mosse.

La patch 1.14, modifica ovviamente anche altri aspetti del gioco, bilanciando il PvP e modificando alcuni oggetti e magie. Non mancano le classiche correzioni dei bug residui e dei suggerimenti per migliorare le prestazioni, soprattutto sui sistemi in cui il gioco risulta ancora instabile.

Per il resto, vi ricordiamo che Elden Ring: Shadow of the Erdtree è disponibile per PC, Xbox Series X e S, PS5, PS4 e Xbox One.