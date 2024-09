Il trailer di PS5 Pro ha ricevuto una valanga di non mi piace su YouTube, tante critiche per il prezzo

Più nello specifico, nel momento in cui scriviamo, il trailer d'annuncio di PS5 Pro conta ben 168.000 non mi piace , il triplo rispetto ai circa 53.000 mi piace. Leggermente migliore la situazione per la presentazione tecnica di Mark Cerny, che ha ricevuto "solo" 133.000 pollici in giù, a fronte di 90.000 mi piace.

Il trailer di annuncio e la presentazione tecnica di PS5 Pro su YouTube hanno ricevuto una pioggia di non mi piace , superando di gran lunga i pollici in su, a quanto pare dovuti principalmente al prezzo di lancio di 800 euro (o 700 dollari tasse escluse in Nord America), ritenuto fin troppo salato.

Critiche al prezzo e ai giochi mostrati

Insomma, a voler guardare i numeri su YouTube, le reazioni a caldo del pubblico all'annuncio di PS5 Pro sono state perlopiù negative, con moltissimi utenti nei commenti che puntano il dito al prezzo elevato della console.

I like e dislike del trailer di presentazione di PS5 Pro e alcuni commenti negativi su YouTube

Tante critiche anche per l'assenza del lettore ottico (da acquistare a parte, facendo salire il totale a 920 euro) che, a detta di molti, doveva assolutamente essere incluso nel pacchetto. C'è chi poi fa notare il fatto che Sony ha deciso di mostrare i muscoli della console usando giochi ormai sul mercato da anni o addirittura la remastered di un gioco PS4 (The Last of Us 2) e di come non ci sia neppure un'esclusiva PlayStation in uscita nel breve e medio periodo in grado di sfruttare le potenzialità dell'hardware e delle tecnologie di PS5 Pro.

Ovviamente, queste sono le impressioni solo di una piccola parte del pubblico potenziale di PS5 Pro e non è detto che la console non si riveli un successo commerciale nonostante le critiche. Staremo a vedere. Nel frattempo, se volete saperne di più, ecco il nostro speciale dove riassumiamo tutte le informazioni ufficiali su PS5.