Molti giochi mediocri nei voti di Famitsu di questa settimana

Altra settimana, altre recensioni dalla rivista giapponese Famitsu , storica testata che da anni resiste indomita in forma cartacea, nonostante la pressione del web. I titoli recensiti sul numero 1865 sono per la gran parte deludenti, almeno stando ai voti assegnati . Considerate che ci sono ben tre su cinque giochi sotto al 30 (quella che per Famitsu viene considerata la quota da superare per uscire dalla mediocrita), con gli altri che hanno appena superato il fatidico valore.

Le recensioni

Per inciso, il titolo migliore del mese è il gioco di ruolo stealth in terza persona Evotinction per PlayStation 4 e 5, che si è portato a casa un 31 su 40 (i voti di Famitsu sono il risultato della somma di quattro voti dati da altrettanti redattori della rivista). Bang-On Balls: Chronicles per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch si è salvato con un 30 su 40, ma il resto non si salva. In particolare il peggiore del mese è Candle Knight per PlayStation 4 e 5, un action platform per PlayStation 4 e 5 che è riuscito a strappare solo un 25 su 40.

Un'immagine di Bang-On Balls: Chronicles

Ma ora bando alle ciance e vediamo i voti di Famitsu di questa settimana.

Bang-On Balls: Chronicles (PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch) - 8/8/7/7 [30 / 40]

(PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch) - 8/8/7/7 [30 / 40] Candle Knight (PlayStation 5, PlayStation 4) - 7/6/7/5 [25 / 40]

(PlayStation 5, PlayStation 4) - 7/6/7/5 [25 / 40] Death end re;Quest Code Z (PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch) - 7/8/7/7 [29 / 40]

(PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch) - 7/8/7/7 [29 / 40] EVOTINCTION (PlayStation 5, PlayStation 4) - 8/8/8/7 [31 / 40]

(PlayStation 5, PlayStation 4) - 8/8/8/7 [31 / 40] Ikki Unite (Nintendo Switch) - 7/7/9/6 [29 / 40]

Cosa aggiungere, è raro vedere una sfilza di voti simili su Famitsu, solitamente di manica abbastanza larga nei giudizi.