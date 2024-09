PS5 Slim e Astro Bot sono in offerta da GameStop con la promozione Back to Play

Partendo dalla portata principale, fino al termine dell'iniziativa potrete comprare PS5 Slim Standard o Digital, anche in bundle con un secondo controller DualSense, con una riduzione di prezzo di 50 euro sia online che nei punti vendita GameStop.

GameStop ha lanciato la promozione Back to Play , che permette di acquistare PS5 Slim in versione standard con lettore o Digital a prezzo scontato fino al 19 settembre , con la possibilità di portarsi a casa anche la nuova acclamata esclusiva Astro Bot con un'offerta davvero vantaggiosa.

Le promozioni su PS5 Slim e Astro Bot di GameStop

Nello specifico, queste sono le offerte attive su PS5 Slim da GameStop:

Un bot VIP di Astro Bot con le fattezze di Kratos da God of War

Non è finita qui: acquistando una PS5 Slim tramite l'offerta Back to Play avrà l'opzione di portarsi a casa una copia fisica di Astro Bot al prezzo promozionale di 49,98 euro, anziché i 70,98 euro standard, con uno sconto di circa il 30%.

Inoltre, l'iniziativa Back to Play è compatibile con il Trade-In di GameStop, il che permette di risparmiare ulteriormente portando in negozio il proprio usato. Per questa promozione specifica sono attive anche delle super valutazioni esclusive, nel dettaglio:

120€ di sconto portando PS4 Pro

70€ di sconto portando PS4 Fat/Slim

350€ di sconto portando PS5 + 2 giochi (con prezzo minimo della versione usata a 29,98€)

250€ di sconto portando PS5 Digital

Che ne pensate, approfitterete delle promo Back to Play di GameStop per acquistare una PS5 Slim o state valutando l'idea di aspettare il lancio di PS5 Pro a novembre? Fatecelo sapere nei commenti.