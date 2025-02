Dark Souls 3 riceverà una mod per giocare in co-op dall'inizio alla fine dell'avventura

Grazie a una mod per la versione PC di Dark Souls 3 in futuro sarà possibile giocare il souls-like in co-op con un altro giocatore dall'inizio fino ai titoli di coda senza soluzione di continuità, aggirando i limiti del gioco.

La mod verrà realizzata da Yui, modder famoso per aver realizzato una modifica simile anche per Elden Ring e aver introdotto la co-op in Armored Core 6: Fires of Rubicon, giusto per rimanere in tema con i titoli realizzati da FromSoftware. Il modder ha annunciato su Ko-Fi che sta ultimando i lavori sul progetto, dato che ci sono alcuni bug da risolvere e una serie di funzionalità che vuole aggiungere prima di pubblicarla.