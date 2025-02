Sid Meier's Civilization 7 VR è stato annunciato per Meta Quest 3 e 3S

Il lancio è in programma durante il corso della primavera , dunque non sarà troppo distante dal debutto su PC e console previsto per martedì 11 febbraio. Chiaramente è lecito aspettarsi gli stessi contenuti delle altre versioni, mentre l'interfaccia sarà rielaborata per adattarsi ai controlli di Meta Quest 3 e verrà offerta una prospettiva unica "sia che stiate scrutando dall'alto della mappa, sia che zoomiate per apprezzare i dettagli più fini di ogni edificio e unità", con il trailer che ha accompagnato l'annuncio che ci offre un piccolo assaggio di tutto ciò.

2K e Firaxis hanno annunciato Sid Meier's Civilization 7 VR , ovvero una versione dello strategico pensata appositamente per i visori per la realtà virtuale e mista, in questo caso appositamente per Meta Quest 3 e 3S .

Civilization 7 presto arriverà anche su PC e console

"Oggi è davvero una pietra miliare per il franchise, con l'annuncio di Civilization VII VR che segna il nostro primo ingresso nel mondo immersivo della realtà virtuale e mista", ha dichiarato Dennis Shirk, executive producer del franchise Civilization. "Mancano pochi giorni al lancio completo di Civilization VII e non vediamo l'ora di inaugurare una nuova era di eccellenza strategica per i nostri fan!".

Chris Pruett, director of games di Meta, ha aggiunto: "Con il recente lancio di Meta Quest 3S e con il potenziamento del nostro portafoglio di giochi e intrattenimento, è un momento fantastico per la realtà mista. Civilization VII VR è un'ulteriore prova di questo slancio: è un'autentica esperienza della serie realizzata appositamente per i fan della strategia".

Come accennato in precedenza, lo strategico di Firaxis dall'11 febbraio sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, con chi ha acquistato la Deluxe Edition o la Founder's Edition che sta già giocando in accesso anticipato. Sulle nostre pagine trovate la nostra recensione di Civilization 7.