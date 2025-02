Helldivers 2 offre un'armatura gratis a tutti i giocatori su PC e PS5 per festeggiare il primo anniversario

Il set è composto dalla corazza "B-22 Model Citizen" con il perk Democracy Protects, che offre il 50% di probabilità di sopravvivere quando si subisce un colpo fatale e previene i danni da sanguinamento per il torace, il mantello "Eye of Freedom" e l'elmo "B-22 Model Citizen Helmet".

È passato esattamente un anno dal lancio di Helldivers 2 su PC e PS5. Per festeggiare l'anniversario gli sviluppatori di Arrowhead Game Studios hanno pensato bene di regalare a tutti i giocatori un set armatura per il vostro Helldiver.

Un regalo per tutti i difensori della Super Terra

"In riconoscimento del servizio, del coraggio e dell'obbediente adempimento del dovere degli Helldivers nell'ultimo anno, l'Alto Comando ha autorizzato la donazione di un dono commemorativo a tutti i Super Destroyer. Gli Helldivers possono accettare il loro dono con immensa gratitudine presso la loro Armeria", recita il messaggio pubblicato sull'account X ufficiale di Helldivers 2.

Per ottenere questo regalo non dovrete fare assolutamente nulla, lo troverete direttamente nella vostra Armeria una volta eseguito il log-in. Chiaramente i giocatori PS5 dovranno pazientare prima di poter sfoggiare il nuovo set, dato che al momento il PlayStation Network sta avendo dei problemi e non è possibile giocare online e dunque connettersi ai server dello sparatutto di Arrowhead Game Studios. Non è l'unica novità per Helldivers 2. L'ultima patch ha silenziosamente introdotto il supporto nativo a PS5 Pro.