Elden Ring Nightreign apre oggi le registrazioni al network test, annunciate le date ufficiali della prova

Come era stato promesso già il mese scorso, a partire da oggi, 10 gennaio, sono aperte le registrazioni per prendere parte al Network Test di Elden Ring Nightreign, che ha ora anche delle date precise annunciate in via ufficiale per quanto riguarda queste sessioni di prova.

Le registrazioni per prendere parte al test saranno aperte dalle ore 15:00 di oggi, 10 gennaio. Per candidarsi alla prova è necessario registrarsi a questo indirizzo, cliccando sul tasto "Iscriviti" e seguendo poi le istruzioni successive considerando che comunque i test si svolgeranno poi il mese prossimo.

Al momento, la versione di prova è stata annunciata solo per PS5 e Xbox Series X|S, nonostante il gioco completo sia poi previsto anche per PS4, Xbox One e PC, ma il network test sembra si concentri solo sulle console di attuale generazione.