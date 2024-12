Presto potrete provare Elden Ring Nightreign grazie a un Network Test, ecco quando si svolgerà

Le registrazioni saranno aperte a partire dal 10 gennaio tramite la pagina dedicata del sito ufficiale di Bandai Namco, che potrete raggiungere a questo indirizzo . Al momento pare che i test saranno limitati alle versioni PS5 e Xbox Series X|S , tagliando fuori dunque i giocatori PC e quelli in possesso di PS4 e Xbox One, con la speranza che prima del lancio ci sia un'occasione per permettere anche a loro di provare con mano questa nuova esperienza incentrata sul multiplayer.

Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciato che presto i giocatori potranno provare con mano Elden Ring Nightreign , grazie a un Network Test a numero chiuso in programma per il mese di febbraio 2025 .

I contenuti del Network Test

Ma quali contenuti possiamo aspettarci in questo Network Test? Il sito ufficiale non entra nello specifico, ma afferma che si tratta di una "versione di verifica preliminare in cui le persone selezionate giocheranno una sezione del gioco prima dell'uscita del gioco completo", dunque possiamo aspettarci una ristretta selezione di contenuti e un numero limitato di nemici e boss, ma dovrebbe quantomeno bastare per farsi un'idea sul gioco. Al tempo stesso darà modo a FromSoftware di eseguire "varie verifiche tecniche dei sistemi online, conducendo dei test del carico di rete su larga scala."

Le icone presenti nella pagina del network test di Elden Ring Nightreign

Un dettaglio interessante è che a fondo della pagina si vedono quattro icone (l'immagine qui sopra), che secondo alcuni potrebbero rappresentare le quattro classi disponibili durante i test. A ogni modo lo scopriremo per certo nel giro di poche settimane.

Elden Ring Nightreign è stato annunciato ai The Game Awards 2024 di ieri con un trailer. Si tratta di un'esperienza basata su Elden Ring ma con una struttura ben differente, incentrata maggiormente sull'azione e con focus maggiore sul multiplayer cooperativo e mecciche roguelike. Sarà disponibile durante il corso del 2025, per quanto al momento non è stata indicata una data di uscita precisa. Giusto oggi abbiamo pubblicato il nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Elden Ring Nightreign.