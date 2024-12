Black Myth: Wukong ora supporta PS5 Pro, l'ultimo update migliora anche l'input lag e le performance su PS5

Per quanto riguarda PS5 Pro, il gioco ora supporta la tecnologia di upscaling proprietaria PlayStation Spectral Super Resolution (o PSSR per gli amici). Le note dell'aggiornamento non entrano troppo nel dettaglio, ma affermano che attivandola è possibile ottenere " un'esperienza visiva in alta definizione " con i preset Quality e Balanced. Chiaramente per scoprire l'entità di queste migliorie e se includono anche un framerate più fluido o stabile sarà necessario attendere dei test approfonditi.

Le altre migliorie sia per PS5 che per PS5 Pro

Le note parlando anche di una serie di migliorie generali per PS5 (e di riflesso per PS5 Pro). La prima è che ora il gioco supporta l'uscita a 120Hz per gli schermi compatibili che, una volta attivata, "mantiene un output a 40 fps stabili".

Una boss fight di Black Myth: Wukong

Inoltre, si parla di varie scene e scontri con boss ottimizzati per garantire performance maggiori, e un aumento della stabilità del framerate e una maggiore chiarezza visiva sia con i preset Quality e che Balanced.

La novità sicuramente più gradita tuttavia è una riduzione dell'input lag dei comandi in modalità Performance a 60 fps, uno degli aspetti più deludenti di questo preset, come spiegato nell'analisi di Digital Foundry fatta al lancio. Anche in questo caso saranno necessari dei test approfonditi per valutare l'entità di tutti questi miglioramenti, che a ogni modo sono sicuramente graditi.

Non si tratta dell'unica novità. Come annunciato in precedenza, l'aggiornamento di dicembre di Black Myth: Wukong include una modalità Boss Rush che permette di affrontare in successione i boss del gioco, in due varianti, una classica e l'altra con statistiche differenti e set di mosse inedite. Inoltre, è stata aggiunta la "Journeneyers Chart" che dalla descrizione sembrerebbe essere una mappa delle aree esplorate, in precedenza assente. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali pubblicate dal team di Game Science.