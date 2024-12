Black Myth: Wukong ha ricevuto il grosso update di dicembre, che aggiunge nuove modalità e altre novità

Black Myth: Wukong si è aggiornato in queste ore con l'arrivo del grosso update di dicembre, che ha aggiunto diverse novità al gioco di Game Science, a partire da nuove modalità inedite che introducono il Boss Rush, oltre a meccaniche e oggetti nuovi.

La patch di Black Myth: Wukong è quella delle grandi occasioni, insomma: disponibile da oggi, martedì 10 dicembre, su PC e PS5, l'aggiornamento porta con sé parecchie novità interessanti, in grado di rilanciare il gioco d'azione ad ambientazione mitologica cinese anche in vista della sua partecipazione ai The Game Awards 2024, dove è candidato non solo al titolo di Game of the Year ma anche, come visto di recente, nella categoria Player's Voice.

Non c'è modo migliore per riaccendere l'interesse sul gioco di un grosso update in grado di apportare contenuti nuovi, e andiamo dunque a vedere di cosa si tratta.