I giochi PS5 del 2025 sono protagonisti del trailer sul nuovo anno della console Sony

Sony ha pubblicato il trailer dei giochi del 2025 per PS5, ovvero un video promozionale per la console che passa in rassegna vari titoli di grosso calibro previsti per il prossimo anno sulla console in questione, ovviamente per quanto riguarda quelli già annunciati finora e previsti all'interno della finestra temporale in questione.

Non è una panoramica completa su tutte le novità maggiori in arrivo nel 2025 su PS5, ma si tratta quantomeno di quei giochi che hanno un'uscita praticamente sicura nel prossimo anno, con data di uscita già nota o meno, e considerando i tempi che corrono in quest'industria non è cosa da poco poter già stilare un elenco del genere.

Si tratta, quantomeno, dei titoli più noti tra quelli previsti in arrivo, ma è ancora una selezione ristretta fra i giochi che si suppone verranno lanciati nel corso del nuovo anno, consentendo però già di avere un'idea più precisa di quello che riserveranno i prossimi mesi.